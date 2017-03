Beim Abbiegen in Marktheidenfeld in Böschung gelandet: Fahrerin verletzt

Einbruch in Bauwagen

Offensichtlich verpasste sie die Ausfahrt und wollte kurzerhand nach links abbiegen. Da sie aber zu diesem Zeitpunkt zu schnell war für den Abbiegevorgang, fuhr sie in eine Böschung. Die Frau kam mit einer leichten Verletzung in eine Klinik nach Würzburg. Die weiteren Insassen blieben unverletzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beträgt 3000 €.

Triefenstein OT Lengfurt. Offensichtlich erfolglos verlief ein Einbruch in einen als Jugendtreff benutzten Bauwagen in der Dreschhalle. In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 19:45 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in den Bauwagen ein. Vermutlich auf der vergeblichen Suche nach Bargeld nahmen die Eindringlinge nichts mit, auch CDs und Alkohol blieben unangetastet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 €.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld