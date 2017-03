Marktheidenfelder Faschingsbilanz: Mehrere Jugendliche betrunken aufgegriffen

Einerseits verliefen fast alle Veranstaltungen und Faschingszüge ohne große Sicherheitsstörungen. Die Narren konnten, mit Ausnahme an Weiberfasching und Faschingsdienstag, bei bestem Wetter fröhlich und ausgelassen feiern. Es gab zwar 4 Rangeleien unter den Narren, dabei wurde aber niemand ernsthaft verletzt. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sind eingeleitet. Es wurden 2 Führerscheine nach Trunkenheitsfahrten eingezogen, einer als Folge eines Verkehrsunfalls auf dem Äußeren Ring. 2 weitere Autofahrer müssen wegen einer Alkohol- bzw. Fahrt unter Drogeneinfluss mit Bußgeld und Fahrverbot rechnen.

Am Rosenmontag kontrollierte die Polizei zusammen mit dem Jugendamt die Zugstrecke in Lengfurt. Der vorbildlich organisierte Faschingszug gab keinen Anlass zu einer Beanstandung. Bei der Kontrolle der Zugstrecke wurden allerdings acht Jugendliche aus dem Raum Marktheidenfeld im Alter von 15 bis 17 Jahren (männlich und weiblich) angetroffen, die Mix-Getränke mit Branntwein oder anderen Spirituosen dabei hatten. Eine ganze Flasche Wodka hatte ein 16-Jähriger in seinem Rucksack verstaut. Die Jugendlichen zeigten sich vor Ort zwar einsichtig, meinten aber, mit Alkohol wäre das Feiern viel schöner. Ihnen waren die Vorschriften über den Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit genau bekannt. Im Gegensatz dazu stand das Verhalten einer Mutter aus Hafenlohr. Gegenüber der Mitarbeiterin des Jugendamts äußerte sie sich am Telefon ziemlich ungehalten zur Kontrolle ihres 16-jährigen Zöglings. Noch unerfreulicher waren dann die Feststellungen rund um den Faschingszug in Marktheidenfeld. Nachdem die Polizei zusammen mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst den ganzen Tag intensiv mit einer Vermisstensuche beschäftigt war, konnten Überprüfungen nur auf die Afterzug-Party in der Lengfurter Straße konzentriert werden. Unter die feiernde Menge mischte sich zum Zeitpunkt eine größere Anzahl an Jugendlichen, die erkennbar unter Alkoholeinfluss standen. Einige von ihnen waren bereits durch ausgelassenes Feiern am Vortag in Lengfurt aufgefallen. Polizei und Rettungsdienst musste sich dann auch um mehrere hilflose Jugendliche kümmern. Schnell vorbei war die Party für eine 13-Jährige aus Hafenlohr. Sie war so betrunken, dass sie in Gewahrsam genommen wurde. Das Mädchen verhielt sich dabei völlig uneinsichtig und bekam im Streifenfahrzeug einen Tobsuchtsanfall. Sie wurde von ihrer Mutter von der Polizeiwache abgeholt. In der Uniklinik Würzburg landete eine 15-Jährige, ebenfalls aus Hafenlohr, die in einer Kleingartenanlage lag. Sie musste nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wegen gesundheitlicher Komplikationen stationär aufgenommen werden. Zur Ausnüchterung ins Krankenhaus nach Marktheidenfeld brachten Helfer des Roten Kreuzes einen 17-Jährigen aus Lengfurt. Der Schüler war ebenfalls besinnungslos betrunken und schlafend in einer Seitengasse gefunden worden. Die Polizei stand in engem Kontakt mit den Verantwortlichen. Es kann ausgeschlossen werden, dass die Jugendlichen an einem offiziellen Ausschank bedient wurden. Es laufen derzeit entsprechende Überprüfungen, woher die Jugendlichen den Alkohol bekommen haben.

Für die Polizei Marktheidenfeld bleibt folgendes Fazit: Trotz Vorankündigung von Kontrollen, nutzen viele Jugendliche den Freiraum an Fasching offenbar ungezügelt aus. Das Verhalten der Jugendlichen zeigt deutlich, dass intensive Aufklärungsarbeit in Verbindung mit gezielten Kontrollen bei solchen Veranstaltungen offenbar nach wie vor nötig sind. Auch die Eltern sind aufgerufen, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Die Polizei wird daher wird in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in der nächsten Zeit konsequent weitere Jugendschutzkontrollen durchführen.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld