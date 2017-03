Auffahrunfall mit drei Autos bei Triefenstein

Außenspiegel beschädigt

Der 47-jährige Fahrer eines VW-Kleintransporters befuhr die Staatsstraße 2299 in Fahrtrichtung Lengfurt. Als ein langsamer Faschingswagen vor ihm fuhr, überholte er diesen. Der entgegenkommende 25-jährige Fahrer eines BMWs machte eine Vollbremsung und konnte einen Kontakt mit dem VW vermeiden. Dem da hinter fahrenden 26-jährigen Mercedesfahrer gelang es ebenfalls, noch rechtzeitig zu bremsen. Der als Dritte hinter dem Mercedes fahrende 61-jährige Fahrerin eines Nissans gelang die rechtzeitige Bremsung nicht; sie fuhr voll auf den Mercedes auf und schob diesen seitlich an den BMW. Die Frau erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus Marktheidenfeld eingeliefert werden. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden, der BMW blieb fahrbereit.

Rothenfels. Der linke Außenspiegel eines weißen Opel Vectra wurde am Dienstag beschädigt. Die Fahrerin des Opels stand gegen 14:15 Uhr mit ihrem Wagen an der Baustellen-Lichtzeichenanlage der Staustufe, als der unbekannte Fahrer einer vorbeifahrenden Zugmaschine mit Auflieger den linken Außenspiegel des Opels beschädigte und anschließend weiterfuhr, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 300 € zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Beide Kennzeichen gestohlen

Triefenstein OT Lengfurt. Die beiden amtlichen Kennzeichen MSP-DE80 eines weißen VW Golfs wurden in der Zeit von Montag, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, gestohlen. Der Wagen stand ordnungsgemäß geparkt in der Theodor-Heuss-Straße. Beide Kennzeichen im Wert von 60 € steckten in einem Plastik-Kennzeichen-Clip.

