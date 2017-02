Frontalcrash in Marktheidenfeld unter Alkoholeinfluss: Mann verletzt

Jugendschutzkontrollen

Der Fahrer eines Toyota Yaris fuhr von der Firma Braun kommend in Richtung HEM-Tankstelle. Laut Auskunft eines Zeugen geriet der Autofahrer auf Höhe der Bushaltestelle mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte auf Höhe des Sportplatzes frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes ML. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten bei dem über Schmerzen im Rücken klagenden Toyota-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Nachdem der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,74 Promille ergab, wurde der Mann zur Untersuchung sowie Blutabnahme ins Krankenhaus Marktheidenfeld eingeliefert. Beide Unfallfahrzeuge mussten mit Totalschaden von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Marktheidenfeld regelte an der Unfallstelle den Verkehr.

Triefenstein, OT Lengfurt, Lkr. Main-Spessart. Während des Faschingszugs wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt stichpunktartige Jugendschutzkontrollen hinsichtlich Alkoholkonsum durchgeführt. Dabei wurden mehrere Jugendliche kontrolliert. Einige waren alkoholisiert und führten, darunter war auch ein 15-Jähriger, Alkohol in Flaschen mit sich, welcher sichergestellt wurde. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert und holten sie bei der Polizei ab.

Durchfahrtsverbot missachtet

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Das Durchfahrtsverbot einer gesperrten Straße während des Faschingszugs missachtete am Montag, gegen 10:50 Uhr, ein Autofahrer in der Haslocher Straße. Der Mann wollte trotz Sperrzeichen in die auch für Anlieger nicht freigegebene Straße auf Höhe der HEM-Tankstelle einfahren. Dabei berührte er einen als Absperrposten von der Feuerwehr Kreuzwertheim eingesetzten Mann leicht. Dieser schlug daraufhin mit der Anhaltekelle auf die Motorhaube des Autos. Der genaue Ablauf des Sachverhalts bedarf weiterer Ermittlungen. Strafanzeigen werden gefertigt.

Schlag mit Faust ins Gesicht

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, erlitt ein 17-Jähriger eine Nasenbeinfraktur. Nach dem Faschingszug kam es in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 17-jähriger Mann einem anderen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Verletzte wurde daraufhin erst ins Krankenhaus Marktheidenfeld und anschließend in die Uniklinik Würzburg eingeliefert. Den Schläger erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Stein gegen Auto geworfen

Triefenstein, OT Lengfurt, Lkr. Main-Spessart. 150 € Schaden entstanden nach einem Steinwurf am Montag, gegen 18:30 Uhr, an einem VW Passat. Der Fahrer war mit seinem Wagen in der Spessartstraße vom Campingplatz in Richtung Freizeitbad, als ihm ein kleiner Stein gegen den Kotflügel geworfen wurde. Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden.

Aufgebrachter Schläger in Polizeigewahrsam

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein aufgebrachter Schläger musste die Nacht zum Dienstag in Polizeigewahrsam verbringen. Ein 27-jähriger Mann provozierte in einer Spielhalle am Nordring fortwährend die Gäste. Nachdem ein Gast nicht darauf reagierte, wurde dieser von dem Mann mit einer Kopfnuss niedergeschlagen. Danach gelang es mehreren Gästen, den Schläger aus der Spielhalle zu entfernen. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort versuchte der Mann dann erneut, den Gast zu schlagen. Daraufhin wurde der aggressive Mann in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Haftzelle verbringen.

Schlägerei mit vier Leichtverletzten

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag, gegen 03:00 Uhr, kam es zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei. Beim Besteigen eines Taxis im Welzengraben kam es zwischen vier Personen zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 39-jähriger Mann die anderen Drei angreift und verletzt. Die zwei Männer und eine Frau sowie der Angreifer zogen sich Prellungen, Kratzer und Kopfschmerzen zu. Der genaue Tatablauf muss noch polizeilich ermittelt werden.

