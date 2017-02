Unter Drogeneinfluss in Marktheidenfeld am Steuer

Die Polizei - dein Freund und Helfer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, auf der Dienststelle nach positivem Urintest eine Blutentnahme durchgeführt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Anzeige folgt.

Erlenbach. Ein hilfloser betrunkener Mann wurde von der Polizei am Sonntagabend nach Hause gebracht. Passanten hatten gegen 20:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld gemeldet, dass sich ein hilfloser Betrunkener auf der Bundesstraße 8 befand. Vor Ort trafen die Beamten einen völlig betrunkenen 61-jährigen Mann an, der nicht mehr in der Lage war, sicher zu laufen oder zu stehen. Aufgrund seiner Defizite im Bereich des Gleichgewichts und der örtlichen Orientierung wurde er 200 Meter bis zu seiner Wohnung gefahren.

Joint in Zigarettenschachtel

Marktheidenfeld. Einen in einer Zigarettenschachtel versteckten Joint hatte am Sonntagnachmittag ein 23-Jähriger bei sich. Der Mann war zu Fuß in der Römerstraße unterwegs, als im Rahmen einer Kontrolle der Joint mit Marihuana-Tabak-Gemisch aufgefunden wurde. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen diese wieder verlassen. Anzeige wegen Besitz von Betäubungsmitteln wird erstattet.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld