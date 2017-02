Familienfeier in Schollbrunn endete in Haftzelle

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Sonntag, 26.02.2017 - 11:34 Uhr

2,28 Promille intus hatte ein 36-jähriger Mann, der während einer Familienfeier mit seiner Verwandtschaft in Streit geriet.