Im Besitz von Marihuana

Auto nicht umgemeldet

Da der Mann angab, er sei auf dem Weg zu seinem Auto, um damit wegzufahren, wurde der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Der Mann hatte eingeräumt, zeitnah Marihuana konsumiert zu haben. Nachdem er des Weiteren freiwillig angab, auch in seiner Wohnung noch eine kleine Menge Marihuana zu haben, wurde auch dieses Rauschgift von der Polizei sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.Wegen seines nicht umgemeldeten Fahrzeugs muss nun ein Autofahrer mit einer Anzeige rechnen. Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Röttbacher Straße festgestellt, dass ein Autofahrer mit seinem in Ungarn angemeldeten Wagen unterwegs ist. Da der Mann in Deutschland einen festen Wohnsitz hat und dort seit Mai 2016 gemeldet ist und außerdem in Deutschland arbeitet, muss davon ausgegangen werden, dass er seinen Lebensmittelpunkt hier hat. Aus diesem Grund hätte er sein Auto nach 180 Tagen ummelden müssen.

Polizei Marktheidenfeld