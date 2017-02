Auto in Marktheidenfeld im toten Winkel übersehen

Leicht versetzt links hinter ihm auf der Fahrbahn hielt die Fahrerin eines Lastwagens verkehrsbedingt beim Fußgängerüberweg hinter einem weiteren Auto an. Der einfahrende Autofahrer war irrtümlich der Meinung, dass der Lastwagen anhielt, um ihm das Einfahren zu ermöglichen und fuhr deshalb etwa eine halbe Fahrzeuglänge in die Fahrbahn ein. Die Lkw-Fahrerin, die den Autofahrer im toten Winkel aber nicht gesehen hatte, fuhr zeitgleich mit dem Verkehrsfluss weiter und streifte hierbei das Auto. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6500 € an der Fahrertür, linkem Außenspiegel und Kotflügel. Verletzt wurde niemand.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld