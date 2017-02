Marktheidenfeld: Aufgebrachte Hundebesitzer - Zeugen gesucht!

Rauschgift aufgefunden

Ein Mann ging gegen 19:40 Uhr mit seinem angeleinten Hund auf dem Nikolausweg spazieren, als ihm ein Pärchen mit einem frei laufenden Hund entgegenkam, der auf seinen angeleinten Hund zu rannte. Nach der Aufforderung den Hund anzuleinen, kam es zu einem Streit zwischen den Personen.Da es bezüglich des Verlaufs der Auseinandersetzung, ob rein verbal oder auch handgreiflich, unterschiedliche Aussagen gibt, bittet die Polizei Marktheidenfeld Zeugen des Streits sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.Unter Drogeneinfluss stand am Montagnachmittag ein 30-jähriger Mann. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Mainkai gegen 15:40 Uhr nahmen die Polizisten bei dem Mann deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Auf Nachfrage übergab er den Beamten zunächst einen Joint. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana in der Jacke des Mannes gefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, da er slowenischer Staatsbürger ist und in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von Euro 400,-- wurde er wieder entlassen.Unbefugt benutzt und wieder abgestellt hat am Montag ein Unbekannter ein Mountainbike. Zwischen 08:00 und 14:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein ungesichertes schwarzes Herren-Mountainbike aus dem Fahrrad-Abstellplatz des Balthasar-Neumann-Gymnasiums in der Oberländerstraße. Gegen 17:00 Uhr wurde selbiges Fahrrad unweit des Abstellplatzes wieder aufgefunden. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0Seit die Bauarbeiten am Nordring begonnen haben, ist dieser vom Kreisel Neue Mainbrücke Richtung Stadtmitte bis zur Kreuzung Bayernstraße als Einbahnstraße gekennzeichnet. Gleichzeitig ist der Nordring vom Kreisel Karbacher Straße bis zur Bayernstraße durch Verkehrszeichen nur für Anlieger zum Befahren frei. Nachdem sich die Beschwerden über „Durchfahrer“, vor allem des Nachts mehren, bittet die Polizei eindringlich, diese Verkehrsbeschränkungen zu beachten. Mit verstärkten Kontrollen wird diese Strecke ab sofort überwacht.



Polizei Marktheidenfeld