Diesel tropft in die Erde - Pannen-Lkw in Altfeld

Später Fahndungserfolg

Das Fahrzeug stand ungünstig im Kurvenbereich der Bundesstraße 8, sodass eine Polizeistreife die Verkehrsregelung und -absicherung übernahm. Aus einem Dieseltank des Lkws tropfte reichlich Diesel in den Straßengraben. Vermutlich war der Sattelzug aufgrund Spritmangels liegen geblieben. Der Fahrer hatte offensichtlich versucht, aus einem weiteren Dieseltank Sprit mittels eines Schlauches umzufüllen, wobei der Kraftstoff nicht nur in den Tank sondern auch auf die Straße gelangte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug in eine Werkstatt geschleppt. Dort wurde festgestellt, dass der Grund des Dieselaustritts der defekte Verbindungsschlauch er beiden Dieseltanks war. Die Freiwillige Feuerwehr Altfeld kümmerte sich um die Beseitigung des verunreinigten Erdreichs.

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart Der Diebstahl von vier hochwertigen Kompletträdern im Wert von knapp 3000€ konnte nun aufgeklärt werden. Anfang September 2009 wurde die vier Räder von einem auf einem Firmengelände zum Verkauf stehenden BMW entwendet. Von einer damals am Tatort gesicherten Zigarettenkippe konnte DNA sichergestellt und dem damals unbekannten Täter zugeordnet werden. Wie jetzt festgestellt wurde, stammt diese gesicherte DNA von einem Mann, bei dem vor kurzem nach einem Körperverletzungsdelikt im Bereich Wertheim DNA genommen wurde. Geklärt werden muss nun über die Staatsanwaltschaft, ob die Tat inzwischen verjährt ist.



