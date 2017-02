Kabeldiebe an Baustelle in Altfeld

Von der Baustelle an der Autobahn A 3 wurden von unbekannten Tätern fünf Kabelstränge a 245 Meter im Wert von 5635 € entwendet. Die Kabelstränge waren an einem Elektrokasten angeschlossen gewesen und über einen Feldweg bis zur BAB A 3 verlaufen. Dort wurden die Kabelstränge wiederum abgetrennt. Der Elektrokasten wurde umgeworfen, aber nicht beschädigt. Die abgetrennten Kabel standen auch noch unter Strom. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Polizei Marktheidenfeld