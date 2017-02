Ausweichmanöver: Felgen und Reifen kaputt

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Dienstag, 14.02.2017 - 12:46 Uhr

Ein Schaden von 600 € entstand an einem Auto durch ein Ausweichmanöver am Montag, um 21:00 Uhr, in der Marienbrunner Straße in Hafenlohr.