Mindestens drei Verletzte bei Schlägerei in Karbach

Während einer Faschingsveranstaltung gerieten am Sonntag gegen 01:00 Uhr zwei junge Männer aneinander. Die Beiden aus dem Landkreis Marktheidenfeld stammenden Personen hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits entwickelte sich zwischen dem 20- und 22-jährigen eine Schlägerei, bei der letztlich mehrere weitere Personen beteiligt waren. Nach derzeitigen Stand wurden mind. 3 Personen verletzt, von denen einer im Krankenhaus Marktheidenfeld behandelt werden musste. Eine 17-jährige Frau, die dazwischen gehen wollte, wurde weggeschubst und angespuckt. Die Rekonstruktion des Ablaufs der Körperverletzung ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld geführt werden.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 09391/98410 bei der Polizei in Marktheidenfeld zu melden.

Trickdiebstahl aus Handtasche

Marktheidenfeld. Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, wurde eine 78-jährige im Bereich des Busbahnhofes von einer jungen Frau angesprochen. Die junge Frau bat um Spenden und hielt hierbei einen Bettelzettel in der Hand. Nach einem kurzen Augenblick langte diese in die Handtasche der 78-jährigen, ergriff deren Geldbeutel und lief anschließend davon. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem etwa 370 Euro Bargeld. Ermittlungen der Marktheidenfelder Polizei ergaben, dass die ältere Frau zuvor beim Einkaufen von zwei Männern beobachtet wurde, welche hierbei auch in die Handtasche blickten. Es davon auszugehen, dass die drei Personen zusammenwirkten, um den Diebstahl zu vollziehen.

Minderjähriger mit Feuerwerkskörpern unterwegs

Hafenlohr. In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel der Marktheidenfelder Polizei ein junger Radfahrer auf, aus dessen Rucksack mehrere Feuerwerkskörper ragten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der erst 16-jährige von seinem Vater ein Paket Raketen bekommen hatte. Das Überlassen der Raketen an Personen unter 18 Jahren ist grundsätzlich nicht zulässig. Die Feuerwerkskörper wurden vor Ort sichergestellt. Den Vater erwartet aufgrund des Überlassens an seinen Sohn ein Bußgeldverfahren.

0,5 Promille-Grenze erreicht

Kreuzwertheim. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag, gegen 06:30 Uhr, ein 57-jähriger Fahrer eines Pkw, Seat, angehalten. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der daraufhin folgende gerichtsverwertbare Test bestätigte das Ergebnis. Den Mann aus dem Kreis Tauberbischofsheim erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld