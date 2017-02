Zwei Verletzte nach Unfall in Marktheidenfeld

Geldbörsendiebstahl

Der 23-jährige Fahrer eines VW Golfs befuhr die Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld kommend und wollte nach links in Richtung Altfeld abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Bischbrunn kommenden 32-jährigen Audi-Fahrer, sodass dieser seitlich in den Golf hineinfuhr. Durch den Aufprall wurde der Golf nach hinten auf einen wartenden und stehenden Fiat geschoben. Dessen 38-jährige Fahrerin musste anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert werden, während zum Glück ihr Kleinkind auf dem Beifahrersitz unverletzt blieb. Der Golffahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Marktheidenfeld gebracht und der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, wurde eine 78-jährige Frau Opfer eines Zetteltricks. Die Frau hatte zunächst Geld bei der Sparkasse abgehoben und wurde auf dem Heimweg am Adenauerplatz von einer etwa 30-jährigen Frau angesprochen, die ihr einen Bettelzettel vor das Gesicht hielt und um Spenden bat. Dann griff diese Frau in die Handtasche der älteren Dame, holte den Geldbeutel heraus und lief in unbekannte Richtung davon. In der Börse befanden sich neben 400 € Bargeld noch der Personalausweis, eine Krankenversichertenkarte sowie eine Scheckkarte. Die Diebin war mit einer blauen Winterjacke bekleidet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0



Unfallflucht geklärt

Hafenlohr, OT Windheim, Lkr. Main-Spessart Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen konnten Beamte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine Unfallflucht klären. Am Freitag, 03.02.17, zwischen 19:30 und 20:00 Uhr, wurde in der Hafenlohrstraße ein brauner Toyota Auris von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und dadurch ein Schaden von 1200 € verursacht. Der Wagen stand geparkt am rechten Straßenrand in Richtung Hafenlohrtal. Das Unfallverursacherfahrzeug fuhr aus dem Tal kommend in Richtung Windheim und touchierte die linke Fahrzeugseite des Toyotas. Aufgrund eines aufgefundenen Kunststoffteils musste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blau-grauen Citroen oder Peugeot handeln. Während einer Streifenfahrt am Donnerstag durch das Hafenlohrtal konnte ein gleichfarbiges Fahrzeug in einem kleinen Waldstück festgestellt werden. Auf Nachfrage gab die Fahrerin dieses Wagens den Verkehrsunfall zu.





Originalmeldungen der Polizei Marktheidenfeld