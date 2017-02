Nach Kollision überschlagen: Zwei Verletzte - Hoher Schaden

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Donnerstag, 09.02.2017 - 13:12 Uhr

Verletzt wurden am Donnerstag zwei Autofahrer nach der Kollision ihrer Fahrzeuge zwischen Zellingen und Billingshausen, durch die Sachschaden in Höhe von 25.000 € entstand.