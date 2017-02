Frontalcrash: Zwei Verletzte und hoher Schaden

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Montag, 06.02.2017 - 11:09 Uhr

Ein schwer und ein leicht verletzter Autofahrer sowie über 18.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes am Sonntag, um 10:15 Uhr bei Esselbach (Kreis Main-Spessart).