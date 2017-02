Drei Pkw-Aufbrüche in Triefenstein-Trennfeld

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Sonntag, 05.02.2017 - 11:03 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 18.00 Uhr und 07.30 Uhr, wurden in Trennfeld, in der Bahnhofstraße und in der Straße Oberes Mainfeld, drei Pkw BMW aufgebrochen.