Mann schlägt Frau und bekommt Kontaktverbot

Die Familie bewohnt in Marktheidenfeld ein Anwesen Am Setzgraben. Der Ehemann schlug seine Frau bei einem Streit so stark, dass sie Hämatome am Oberschenkel erlitt. Dem Mann wurden ein Platzverweis sowie ein Kontaktverbot erteilt.Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart4000 € Sachschaden entstand am Mittwoch, gegen 14:50 Uhr, bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz. Die Fahrerin eines Chevrolets parkte rückwärts aus einer Parklücke aus. Nach ihren Angaben hielt sie dann kurz an und legte den 1. Gang ein. Der Fahrer eines Toyota Yaris parkte ebenfalls aus, fuhr anschließend um eine Kurve und stieß trotz Ausweichbewegung gegen den linken Heckbereich des Chevrolets. Er gab an, dass die Frau rückwärtsfuhr und er deshalb ein Auffahren nicht verhindern konnte. Die Klärung des genauen Unfallhergangs gestaltete sich schwierig, da sich die Aussagen der Beteiligten widersprachen. Verletzt wurde niemand.Urspringen, Lkr. Main-SpessartBei einem Ausweichmanöver fuhr ein Autofahrer am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr in der Hauptstraße gegen eine Hausmauer.Zu dem Unfall war es gekommen, weil der Fahrer eines Chryslers aus einer Grundstückseinfahrt auf die die Hauptstraße einbiegen wollte. Wegen der Sichtverhältnisse tastete er sich bis zur Fahrbahnmitte hin vor. Ein Suzukifahrer musste deswegen auf die Gegenspur ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Aufgrund von Gegenverkehr korrigierte er umgehend wieder nach rechts. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und krachte gegen die Hauswand. Der Fahrer des Chrysler fuhr zunächst unbekümmert weiter, konnte aber kurze Zeit darauf ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 €.Marktheidenfeld, Lkr. Main-SpessartAm Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, geriet eine Produktionsmaschine in einer Druckerei in Brand. Während eines Trocknungsvorgangs verfing sich ein Papierbogen in der Maschine. Dieser erhitzte sich so stark, dass ein Schwelbrand entstand. Deshalb wurde ein Alarm ausgelöst. Ein Maschinenführer griff sofort beherzt ein und konnte mit einem speziellen Löschers die Entstehung eines größeren Schadens verhindern. Die alarmierten Rettungskräfte mussten nicht mehr eingreifen. Die Maschine konnte nach einer gründlichen Reinigung wieder in Produktion gehen.Bischbrunn, OT Oberndorf, Lkr. Main-SpessartIn der Zeit von Mittwoch, 11.01.17, bis Dienstag, 31.01.17, wurde ein schwarzes Herren-Mountainbike im Wert von 200 € aus einem Anwesen im Brunnenweg entwendet. Das Fahrrad stand unter einem Carport und war mittels Spiralschloss an zwei anderen, ebenfalls dort abgestellten Fahrrädern gesichert. Der unbekannte Täter nahm neben dem Rad offensichtlich auch das Spiralschloss mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Polizei