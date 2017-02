Betrunkener erhält Platzverweis in Marktheidenfelder Spielhalle

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Mittwoch, 01.02.2017 - 12:16 Uhr

Einen Platzverweis erhielt am Mittwoch, gegen 02:10 Uhr, ein alkoholisierter, 27-jähriger Mann in einer Spielhalle Am Obereichholz.