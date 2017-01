Viele Unfälle auf spiegelglatten Straßen im Raum Marktheidenfeld

Der Verkehr im südlichen Landkreis Main-Spessart war von 07.00 - 10.00 Uhr stark behindert. Zahlreiche Personen kamen zu spät zur Arbeit. Auch der Schulbusbetrieb war stark behindert. Der Streudienst war mit allen verfügbaren Kräften pausenlos im Einsatz.

Insgesamt registrierte die Polizei in Marktheidenfeld 15 Verkehrsunfälle. Darüber hinaus ereigneten sich noch etliche weitere Unfälle, bei denen die Beteiligten selbst einigten. Die Höhe der festgestellten Sachschäden blieb vergleichsweise gering (gesamt max. 10.000 €). Nur eine Autofahrerin erlitt einen leichten Schock.

Als heute Morgen, gegen 07.00 Uhr, der vom Wetterdienst angekündigte Regen einsetzte, dauerte es nicht lange, bis zahlreiche Meldungen über Karambolagen im Dienstgebiet der PI Marktheidenfeld eingingen.

Besonders betroffen war die Staatsstraße 2315 zwischen Unterwittbach und Kreuzwertheim. In dem Waldgebiet rutschten, gegen 07.00 Uhr, rund 10 Fahrzeuge von der spiegelglatten Fahrbahn. An ein Fortkommen war bis zum Eintreffen des Streudienstes nicht mehr zu denken. Eine 31 jährige Autofahrerin musste mit Kreislaufprobleme in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch sie war mit ihrem Fahrzeug auf dem abschüssigen Streckenabschnitt nach links von der Fahrbahn gerutscht und gegen einen Leitpfosten gekracht. Dabei wurde ihr Fahrzeug erheblich beschädigt. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des Wagens.

Zum Erliegen kam der Verkehr kurzzeitig auch auf der Staatsstraße zwischen Birkenfeld und Karbach. Gegen 07.20 Uhr konnte ein Autofahrer seinen Pkw am Kreisel nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und rutschte seitlich in einen vollbesetzten Schulbus. Der war im Kreisverkehr in Richtung Marktheidenfeld unterwegs. Die Fahrbahn wurde dadurch blockiert und der Berufsverkehr staute sich für einige Zeit. Es gab auch hier nur Blechschäden in Höhe von rund 3000 €.

