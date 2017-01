Trotz Gegenverkehr Bus überholt – Zehn Verletzte - 115 Einsatzkräfte

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Sonntag, 29.01.2017 - 09:49 Uhr

An der Unfallstelle bei Billingshausen waren 115 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie rund 40 Rettungskräfte anwesend; sie betreuten die insgesamt 25 Fahrgäste im Gerätehaus der Feuerwehr in Birkenfeld.