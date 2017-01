Geparktes Auto in Marktheidenfeld beschädigt - Verursacherfahrzeug ermittelt

Auto zerkratzt

Stromverteilerkasten angefahren

Auffahrunfall ohne Verletzte



„Ganz schön flott“

Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei Marktheidenfeld konnte das Verursacherfahrzeug ermitteln. Es handelt sich um einen weißen Opel Corsa, welcher ebenfalls auf dem Hof des Mehrfamilienhauses steht und einen passenden Schaden aufweist. Die Höhe beider Schäden stimmt exakt überein. Der Gesamtsachschaden wird auf 600 € beziffert.1000 € Schaden wurden an einem „Am Klöffling“ geparkten Audi A 3 verursacht. Der Wagen stand über das vergangene Wochenende auf der rechten Straßenseite. Ein unbekannter Täter hat mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0750 € Gesamtschaden entstanden am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, an einem Stromverteilerkasten sowie an einem VW Variant. Der Fahrer eines Opel Meriva befuhr die Straße „In den Herrnwiesen“ in Richtung Gaisberg. Er rollte langsam in den Einmündungsbereich. Ein VW-Fahrer wollte vom Gaisberg nach links in die Herrnwiesen einbiegen. Als er den links stehenden Opelfahrer bemerkte, erschrak er, lenkte nach rechts und fuhr gegen einen dortigen Stromverteilerkasten. Zu einer Berührung der Autos kam es nicht. Verletzt wurde niemandZu einem Auffahrunfall zweier Autos mit 1500 € Sachschaden kam es am Donnerstag, gegen 14:25 Uhr, in der Hauptstraße. Zwei Autofahrerinnen befuhren die Hauptstraße in nördlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Kreuzung Hauptstraße/Marienbrunner Straße musste die vordere Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die Nachfolgende aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf.Mit satten 176 km/h, bei erlaubten 100 km/h, wurde bereits am 21.01.17, gegen 09.00 Uhr ein Pkw zwischen Kreuzwertheim und Unterwittbach auf der Staatsstraße 2315 gemessen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 440,-- Euro, sowie 2 Punkte und ein 2-monatiges Fahrverbot. Mit diesem Ergebnis führt der Fahrer die Hitliste als Schnellster im Dienstbereich der PI Marktheidenfeld im neuen Jahr an.

Originalmeldungen der Polizei Marktheidenfeld