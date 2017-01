Frontalzusammenstoß bei Erlenbach verhindert

Auffahrunfall

Der Fahrer eines BMWs überholte von Würzburg kommend am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, einen Lastwagen auf der abschüssigen Strecke vor dem Kreisel Erlenbach. Dabei übersah er eine entgegenkommende Autofahrerin.Diese wich geistesgegenwärtig nach rechts aus, sodass alle drei Fahrzeuge nebeneinander gefahren sind. Hierbei beschädigte sie einen Leitpfosten und die rechte Seite ihres Suzuki Swift, aber es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge. Die Frau hielt anschließend am Straßenrand an.Dies sah der BMW-Fahrer im Rückspiegel und verhielt sich vorbildlich: Er kehrte zur Unfallstelle zurück, trotz seines Verkehrsverstoßes, und suchte nicht - wie andere so oft - sein Heil in der Flucht. Der Gesamtsachschaden beträgt 1250 €.

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart 7000 € Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch, gegen 07:50 Uhr, in der Hauptstraße. Die Fahrerin eines Ford Fusion fuhr von Lohr kommend Richtung Hafenlohr. Auf Höhe der Firma Paidi staute sich der Verkehr, sodass sie ihre Geschwindigkeit verringern musste.

Dies bemerkte der nachfolgende Fahrer eines Mitsubishi Space Star zu spät und fuhr auf. Der Mitsubishi war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.



Polizei Marktheidenfeld