Kollision zweier Autos in Marktheidenfeld

Im Kreuzungsbereich Baumhofstraße/Echterstraße kam es am Sonntag, kurz vor 18:00 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 69-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Baumhofstraße stadtauswärts und wollte an der Kreuzung Echterstraße wenden. Dazu fuhr er nach rechts in die Echterstraße, um danach in einem Linksbogen auf der Kreuzung zu wenden. Der nachfolgende 25-jährige Fahrer eines Citroen C 2 dachte, dass der Mercedesfahrer in die Echterstraße abbiegt. Er wollte die Kreuzung in gerader Richtung überqueren. Als der Mercedesfahrer in einem Linksbogen wendete und dabei wieder aus der Echterstraße auf die Baumhofstraße fuhr, stieß er mit dem Citroenfahrer zusammen. Es wurde niemand verletzt.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld