19-Jährige zoffen sich in Hasloch - eins auf die Nase und Dellen im Auto

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Sonntag, 22.01.2017 - 10:43 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hasloch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 19jährigen.