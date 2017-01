Zwei Frauen beklauen älteres Ehepaar

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Freitag, 20.01.2017 - 12:11 Uhr

Am Mittwoch, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, wurde aus einer Wohnung in der Straße „Am Steinacker“ in Windheim eine Geldbörse samt Inhalt entwendet.