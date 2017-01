Mit Auto überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Donnerstag, 19.01.2017 - 14:07 Uhr

Leicht verletzt wurde am Mittwoch ein Autofahrer, nachdem er sich mit seinem Wagen überschlagen hatte. Der 19-jährige Opel befuhr mit seinem Zafira gegen 16:45 Uhr die Staatsstraße von Karbach in Richtung Birkenfeld.