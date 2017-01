18-Jährige verliert Kontrolle - Auto überschlägt sich

Sie befuhr die Bundesstraße B8 von Erlenbach bei Marktheidenfeld in Richtung Remlingen. Aufgrund leichten Schneefalls und der damit verbundenen leicht rutschigen Fahrbahn brach das Heck des Wagens im Auslauf einer scharfen Rechtskurve aus. Das Auto geriet daher nach rechts in den Grünstreifen, überschlug sich, wodurch ein geringer Flurschaden entstand. Anschließend kam der Ford auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 18-jährige Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt lediglich leichte Verletzungen. Sie wurde anschließend zur genaueren ärztlichen Versorgung in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert. Der Ford erlitt Totalschaden und musste mittels Kran geborgen werden. Laut Zeugen war ein Ersthelfer vor Ort, der den Verkehrsunfall direkt mitbekommen hat. Jedoch konnte dieser nicht bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle verbleiben. Da die Personalien des Ersthelfers jedoch nicht bekannt sind, wird dieser gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Briefkasten beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart.

Von Freitag auf Samstag wurde vor dem Haupteingang der Main-Post in der Kreuzbergstraße 2 in Marktheidenfeld der dort befindliche Briefkasten beschädigt. Der unbekannte Täter hatte den Briefkasten umgeworfen und flüchtete unerkannt. Der Main-Post entstand dadurch ein Schaden von 300 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0



Körperliche Auseinandersetzung nach Disco-Besuch



Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart



Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Samstagmorgen nach einem Disco-Besuch in der Würzburger Straße in Marktheidenfeld. Gegen 01:55 Uhr gerieten ein 20- Jähriger und eine 28-Jährige in Streit, bei dem die 28-Jährige Prellungen und Verletzungen im Bereich der Brust und im Gesicht erlitt. Die Hintergründe des Konflikts müssen noch geklärt werden. Die Verletzte begab sich zur Behandlung ins Krankenhaus in Marktheidenfeld. Der 20-Jährige verbrachte die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



