Auto überschlägt sich in Roden: Fahrer leicht verletzt

Fahren unter Alkoholeinfluss

Glück im Unglück hatte am Donnerstag, gegen 16:35 Uhr, der 18-jährige Fahrer eines Ford Explorer. Er befuhr die Staatsstraße von Roden in Richtung Zimmern. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit brach das Heck des Wagens im Auslauf einer scharfen Rechtskurve aus. Das Auto geriet nach rechts in den Grünstreifen, überschlug sich, wodurch eine Leitplanke beschädigt wurde. Anschließend geriet der Ford nach links in die Leitplanke und kam dann auf den Rädern zum Stillstand. Durch die beschädigten Scheiben des Autos wurde der Fahrer durch Splitter an beiden Händen verletzt und wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Der Ford blieb fahrbereit.

Marktheidenfeld. Mit 1,16 Promille war am Donnerstag, gegen 21:50 Uhr, ein 53-jähriger Autofahrer in der Baumhofstraße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt war, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Nach Durchführung einer Blutentnahme auf der Dienststelle und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Eine Anzeige folgt.

Buchenholz entwendet

Hafenlohr. Dreiste Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag im Wald in der Nähe des Forsthauses Diana tätig und entwendeten langes Buchenindustrieholz im Wert von rund 1000 €. Es handelt sich um 4 m lange Stämme mit einem Durchmesser von etwa 20 bis 25 cm und war die komplette Menge, die auf einen Lang-Lkw passt. Anhand der Spurenlage wurden die Stämme demnach auf einen Lastwagen mit Anhänger aufgeladen und abtransportiert.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Originalmeldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld