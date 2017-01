Orange auf der Windschutzscheibe in Kreuzwertheim

Radaufhängung gebrochen - 3000 € Schaden

Ware nicht erhalten

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Hundetoilette mit Feuerwerkskörper beschädigt

Der Mann fuhr gegen 22:45 Uhr von Wertheim kommend in Richtung Marktheidenfeld. Bereits auf der Brücke zwischen Wertheim und Kreuzwertheim fielen ihm Obstreste auf der Fahrbahn auf. Nachdem er den Kreisel geradeaus durchquert hatte und nach links in Richtung Wiebelbach abbog, kam ihm ein weißes Auto, vermutlich ein Audi 80 älteren Baujahrs entgegen.Im selben Moment vernahm er einen lauten Knall und etwas flog auf die Frontscheibe seines Wagens, weshalb er kurzfristig nichts sah und beinahe in einen Graben gefahren wäre. Er hielt kurz danach an und stellte Überreste einer Orange an seinem Auto fest. Ein Schaden war nicht entstanden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0Ein Stein war am Mittwochabend die Ursache für den Bruch einer Radaufhängung. Eine Autofahrerin war gegen 21:15 Uhr von Tiefenthal kommend in Richtung Erlenbach unterwegs und fuhr mit dem rechten Vorderrad über einen 20 x 20 cm großen Stein, wodurch die Radaufhängung vorne brach. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Stein nicht von einer Böschung heruntergefallen sein dürfte, muss ihn offensichtlich ein unbekannter Fahrzeugführer von z. B. einem Anhänger verloren haben.Ein übers Internet erworbener WLAN-Router, AVM Fritzbox 7580, wurde nicht geliefert. Der Käufer erwarb den Router am Montag, den 02.01.2017, und überwies den geforderten Betrag in Höhe von 234,99 € an diesem Tag. Eine Warenlieferung durch den Verkäufer erfolgte bis zum heutigen Tag nicht.13.000 € Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, um 07:45 Uhr. Ein Autofahrer wollte von Wertheim kommend in den Kreisverkehr einfahren. Verkehrsbedingt musste er abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende Autofahrerin zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf. Es wurde niemand verletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.1000 € Sachschaden sind an einer Hundetoilette in der Kreuzstraße entstanden. Bereits in der Silvesternacht haben unbekannte Täter mit einem Feuerwerkskörper die Hundetoilette aufgesprengt, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld