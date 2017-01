Rothenfels: Hat ein Mann seinem Vermieter das Handy geklaut?

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Mittwoch, 11.01.2017 - 15:04 Uhr

Bei einer Wohnungsabnahme in der Hauptstraße wurde am Samstag, gegen 16:00 Uhr, ein Handy der Marke Samsung Galaxy S 7 Edge Gold im Wert von 680 € entwendet.