Geparktes Auto in Marktheidenfeld touchiert

Gewinnversprechen

2200 Euro Sachschaden entstanden beim Ausparken in der Baumhofstraße am Montag, gegen 15:30 Uhr. Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr beim Vorwärtsfahren aus einer Parklücke mit der vorderen rechten Front an ein geparktes Auto, wodurch die Stoßstange dieses Wagens vorne rechts eingedrückt wurde.

Birkenfeld. Wie schon seit langem bekannt, kommt es nun auch im Bereich Main-Spessart wieder öfter zu Gewinnversprechen per Telefon. Dies war auch der Fall am Sonntag in Birkenfeld. Dem Angerufenen wurde mitgeteilt, dass er angeblich Geld im fünfstelligen Bereich gewonnen hätte. Aber bevor die Gewinnsumme ausbezahlt werden kann, müsse im Vorfeld eine Zahlung von mehreren hundert Euro aus organisatorischen Gründen geleistet werden. Der Mann kam der Aufforderung nicht nach und informierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Betruges wurden diesbezüglich aufgenommen. Die Polizei Marktheidenfeld weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, auf keinen Fall irgendwelche Zahlungen im Vorfeld zu leisten, sondern sich an die Polizei zu wenden.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld