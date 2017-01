Wildunfälle bei Marktheidenfeld: Reh, Fuchs und Hase tot

Urspringen, LKrs. Main-SpessartEin 54jähriger Fahrer eines Ford, befuhr am Donnerstag, gegen 05:50 Uhr die Obere Kiesstraße in Urspringen. Aufgrund von Glatteis rutschte der Pkw bis in die Rodener Straße wo er gegen den VW eines 42jährigen prallte welcher dort fuhr. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 12.000,- € geschätzt.Marktheidenfeld, LKrs. Main-SpessartBeim Rückwärtsausparken auf dem Lidl-Parkplatz in Marktheidenfeld, übersah ein 28jährige Lkw-Fahrer, am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, einen dahinter fahrenden Pkw und prallte gegen diesen. Auch hier wurde niemand verletzt. Der Schaden beträgt ca. 1.000,- €.Trennfeld, LKrs. Main-SpessartAufgrund eines technischen Defekt, verlor ein Pkw am Samstagmorgen, eine nicht unerhebliche Ölmenge. Diese zog sich von der Ortsmitte Trennfeld über die Brücke nach Lengfurt bis schließlich nach Homburg. Die Ölspur musste durch Kräfte der Feuerwehr Trennfeld und der Straßenmeisterei abgebunden und abgesichert werden.Marktheidenfeld, LKrs. Main-SpessartWohl ein oder zwei Gläser zu viel, hatte am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, ein Autofahrer in Marktheidenfeld zu sich genommen. Der 54jährige wurde um diese Uhrzeit angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,41 mg/ltr. Was 0,82 Promille entspricht. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

Polizei