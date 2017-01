Mann fährt in Schlangenlinien - Kontrolle hat Folgen für ihn

Das Fahrzeug konnte in Erlenbach angehalten und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Fahrzeug- und Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der im Ausland wohnende Fahrzeugführer zwar fahrtüchtig aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Während der Vorgangsbearbeitung wurden beim Fahrzeugführer mehrere gefälschte Travellerschecks aufgefunden und sichergestellt.

Erst am 30.12.16 hatte der Mann in der Nähe von Nürnberg eine gefälschte Fahrerlaubnis vorgelegt und wurde deshalb wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung angezeigt. In Nürnberg durfte der Mann nach Zahlung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt fortsetzen, nachdem er einen Fahrer mit gültiger Fahrerlaubnis für die Weiterfahrt beigebracht hatte.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun erneut wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Besitzes falscher Schecks Strafanzeige erstattet. Der Pkw wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt und weil der Fahrzeugführer die vom Staatsanwalt geforderte Sicherheitsleistung nicht aufbringen konnte sichergestellt.

Unfall beim Ausparken:

Marktheidenfeld, Krs. Main-Spessart: Am Donnerstag, 15.00 Uhr, fuhr ein Klein-Lkw rückwärts aus einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Mayr-Straße. Dabei übersah der Fahrer einen hinter ihm fahrenden Pkw Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Lkw-Fahrer die vorgeschriebenen Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten nicht geführt hat. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wird deshalb eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz erstattet.

Polizei

Polizei