Auto in Marktheidenfeld angerempelt und geflüchtet

Auf dem Kundenparkplatz der Fa. Lidl wurde am Montagnachmittag, in der Zeit von 16.00 - 16.20 Uhr, ein geparktes Fahrzeug angefahren. Der Besitzer eines Pkw VW Golf war in der Zeit beim Einkaufen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 €. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Mit der Tat könnte der Fahrer eines silbernen Mercedes stehen, der in unmittelbarer Nähe abgestellt war.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

Wildunfall

Erlenbach. Nach einem Wildunfall musste ein Pkw Volvo von einem Abschleppdienst geborgen werden. Dessen Fahrer war am Dienstag, gegen 17.55 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Tiefenthal und Erlenbach unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr kollidierte er mit einem Reh. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Schaden, der vorläufig auf 2000 € geschätzt wird.

Sachbeschädigung - Täter ermittelt

Marktheidenfeld. Ein 15jähriger Jugendlicher aus dem Raum Lohr muss sich für seinen Übermut in der Silvesternacht verantworten. Er hatte kurz nach Mitternacht einen Kracher in den Vorraum einer Bankfiliale in der Baumhofstraße geworfen und dadurch den Teppichboden beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei nach dem anfänglich unbekannten Täter führten bereits gestern zum Erfolg. Über die genaue Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

