Auffahrunfall: 5000 Euro Schaden

Ehrliche Finderin

Als ein Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte ein nachfolgender Lkw-Fahrer die Situation zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf. Es wurde niemand verletzt.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Einer ehrlichen Finderin ist es zu verdanken, dass eine 28-jährige Frau aus dem Landkreis einen hohen dreistelligen Geldbetrag wieder zurückbekam. Nachdem sie auf einem Parkplatz in der Innenstadt ihr Fahrzeug abgestellt hatte, ging sie zur Bank, wo sie Bargeld einzahlen wollte. Dort musste sie allerdings feststellen, dass ein Großteil der Einzahlungssumme fehlte. Eine sofortige Absuche des Weges zur Bank fiel zunächst negativ aus. Sie informierte daraufhin am Nachmittag die Polizei. Gegen 18.45 Uhr meldete sich dann eine ehrliche Finderin bei hiesiger Polizeidienststelle und gab das aufgefundene Geld ab. Nach Personalienaustausch wurde mit der Geschädigten Kontakt aufgenommen und die Rückgabe des Geldes organisiert.

Kennzeichen gestohlen

Triefenstein, OT Homburg, Lkr. Main-Spessart. Das hintere Kennzeichen eines Sprinters wurde in der Nacht zum Donnerstag gestohlen. Der Wagen stand vor der Garage eines Privatgrundstücks in der Maintalstraße, als das Kennzeichen abmontiert wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld