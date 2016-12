Fußgänger angefahren und verletzt - Zeugen gesucht

Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Marktheidenfeld

Durch einen Sturz erlitt am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, ein 83-jähriger Fußgänger eine Prellung am linken Handgelenk sowie eine Schürfwunde am Hinterkopf. Der Mann lief auf der rechten Seite durch die Unterführung bei der Spessart-Brauerei in Richtung Gäulsgasse. Der 63-jährige Fahrer eines schwarzen Fiat Panda befuhr die Gäulsgasse in Richtung Unterführung. Beim Linksabbiegen übersah er dann wohl den rechts am Fahrbahnrand stehenden Mann und fuhr diesen an, der daraufhin stürzte. Der Autofahrer hielt an, stieg aus und half dem Mann wieder auf. Anschließend stieg er wortlos wieder in seinen Wagen und fuhr weiter. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei Marktheidenfeld Zeugen, sich unter Tel. 09391/90841-0 zu melden.

Marktheidenfeld. Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Georg-Mayr-Straße. Der 68-jährige Fahrer eines Mazdas befuhr die Straße aus Richtung Neue Mainbrücke kommend, als ihm nach eigenen Angaben schwindelig wurde. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 56-jährige Citroen-Fahrerin sah den Mazda auf ihrer Fahrspur, konnte aber eine Kollision nicht vermeiden. Durch den Anprall wurde der Mazda nach rechts abgewiesen und landete in einer Böschung. Der Citroen drehte sich in Rückwärtsbewegung nach links und kam im Straßenbegleitgrün zum Stehen. Beide Fahrer wurden mit Prellungen ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Mit wirtschaftlichem Totalschaden wurden beide Autos abgeschleppt. Zur Unterstützung war die Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld mit 13 Personen im Einsatz. Sie kümmerten sich auch um die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld