Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Unfallflucht mit Auto

Benzin-Diebstahl - Tank aufgebohrt

Wegen der unbefugten Pkw-Benutzung erstattete die Frau Strafanzeige bei der Polizei. Gegen 16:30 Uhr wurde der Audi in Marktheidenfeld auf einem Parkplatz wieder abgestellt. Das Fahrzeug wies jetzt rechtsseitig frische Unfallspuren auf. Wann und wo der Unfall passiert war, muss noch geklärt werden. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der 23Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt.

Triefenstein-Homburg, Lkr. Main-Spessart. Durch Aufbohren des Tanks wurde das Benzin eines BMWs abgezapft. Das Auto stand vollgetankt in der Zeit von Sonntag, 12:00 Uhr, bis Dienstag 11:30 Uhr, in der Maintalstraße auf Höhe des Anwesens Nr. 34 auf einer öffentlichen Parkfläche parallel zur Staatsstraße. Ein unbekannter Täter bohrte den Tank von unten auf und entwendete den Sprit im Wert von etwa 55 Euro. Erst auf der Fahrt in Richtung Marktheidenfeld bemerkte der Fahrer den leeren Tank seines Wagens, obwohl er erst einige Tage zuvor getankt hatte. In der Werkstatt wurde dann das Aufbohren des Tanks festgestellt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1000 €. In der Maintalstraße wurde in der Vergangenheit schon öfters Sprit abgezapft. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld