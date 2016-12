Zu viel Alkohol: Schlägerei in Marktheidenfelder Fußgängerzone

Im Straßengraben gelandet

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 22-jähriger junger Mann in der Innenstadt einem 28-jährigen Mann ohne Vorwarnung in das Gesicht geschlagen. Der ebenfalls stark alkoholisierte Geschädigte, 1,7 Promille, blieb dabei unverletzt. Unbeteiligte Zeugen machten eine vorbeifahrende Polizeistreife auf diesen Sachverhalt aufmerksam. Der Schläger wurde zunächst zur Anzeigenaufnahme mit auf die Dienststelle genommen. Hierbei beleidigte er die Beamten fortwährend mit übelsten Ausdrücken.Nachdem er trotz erheblicher Alkoholisierung, 2,3 Promille, noch einen fitten Eindruck machte, konnte er nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen entlassen werden. Allerdings begab er sich nicht nach Hause sondern direkt wieder in die Fußgängerzone, wo er wieder an eine Polizeistreife geriet. Nachdem sich die Beleidigungen wiederholten und zudem zu befürchten war, dass er noch mit einem Fahrzeug fahren würde, musste er wieder mit zur Dienststelle und verbrachte die Nacht in der Arrestzelle. Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ergehen an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Triefenstein-Trennfeld, Lkr. Main-Spessart Im Straßengraben endete die Fahrt einer 67-jährigen Autofahrerin am Montag, gegen 11:50 Uhr. Die Frau war auf der Kreisstraße 36 von Lengfurt kommend in Richtung Triefenstein unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor, einen Leitpfosten beschädigte und im Graben landete. Der Sachschaden beläuft sich auf lediglich100 €.

Pfosten übersehen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Einen abgeknickten Begrenzungspfosten hat am Montag, um 10:00 Uhr, eine 73-jährige Autofahrerin übersehen. Sie fuhr über den alten Festplatz, sah den Pfosten nicht und dieser schrammte am Unterboden ihres Wagens entlang. Ob ein Schaden am Auto entstanden ist, muss noch begutachtet werden.