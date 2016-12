Wer hat den Fußballplatz verwüstet?

Bedingt durch die feuchte Witterung hinterließ er dabei tiefe Spurrillen auf der Rasenfläche. Zudem wurde das Tornetz zerschnitten. Der Schaden für den Verein beläuft sich auf 500 Euro.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Kaugummis im Wert von 4 Euro steckte sich ein jugendlicher Ladendieb am Freitagnachmittag beim tegut in die Tasche. Dies konnte von der Marktleiterin beobachtet werden, die daraufhin die Polizei verständigte. Der Jugendliche wurde nach der Anzeigenaufnahme seiner Mutter übergeben.

Bei Jugendschutzkontrolle Rauschgift und Wodka aufgefunden

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Nach einer Mitteilung über kiffende Jugendliche am Freitagmittag am Stadtmauergässchen konnte die Polizei sieben Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren antreffen. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle wurde bei einem der Jugendlichen Marihuana und entsprechende Rauchutensilien, bei einem weiteren eine halbe Flasche Wodka sichergestellt. Den Besitzer des Rauschgifts erwartet ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. Über das Verhalten der Jugendlichen wird das Jugendamt in Kenntnis gesetzt. Die Eltern konnten schließlich ihre Sprösslinge bei der Polizei abholen.

Ohne Führerschein unterwegs

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag in der Nacht wurde am Brückenparkplatz ein 33jähriger Audi Fahrer kontrolliert. Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass ihm bereits im November die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Er muss sich nun eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Trinkgelage endet mit Sachbeschädigung

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart. Bei einem Trinkgelage am Samstag, um 04:00 Uhr, in einer Gaststätte in der Burgstraße, gerieten der Gastwirt und ein unbekannter Gast aneinander. Nach anfänglichem beleidigen des Gastwirts warf der unbekannte Gast schließlich auch ein Glas in die Vitrine, so dass mehrere Gläser zu Bruch gingen. Der Unbekannte, der auch seine Zeche von 16 Euro nicht bezahlte, flüchtete danach. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Trunkenheitsfahrt verhütet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet ein Fahrzeug festgestellt, aus dem laute Musik dröhnte und in dem sich ein schlafender Mann befand. Die Person wurde geweckt und die Beamten stellten erheblichen Atemalkohol fest. Aufgrund des überhöhten Wertes hätte der junge Mann nicht wegfahren können. Er wurde belehrt, zeigte sich einsichtig und wurde schließlich von seinem Vater abgeholt.

Frauenstatue beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Von Freitag auf Samstag wurde vor dem Haupteingang der VHS die dort befindliche Frauenstatue beschädigt. Der unbekannte Täter flüchtete unerkannt. Der Stadt Marktheidenfeld entsteht dadurch ein Schaden von 50 Euro.

Einbruch ins Vereinsheim

Hasloch, Lkr. Main-Spessart. 100 Euro Beute an Bargeld und ein Sachschaden von 200 Euro ist die Bilanz eines Einbruchs in das Vereinsheim, der sich im Tatzeitraum Freitagnachmittag bis Samstagabend ereignete. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch Einwerfen der Scheibe mit einem Pflasterstein und durch das Entriegeln des Fensters in das Gebäudeinnere. Er entwendete eine Geldkassette, entnahm daraus das Geld und entsorgte sie auf dem gegenüberliegenden Kirchenvorplatz.

Vorfahrt missachtet

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2312, an der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße Steinmark, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von 1600 Euro. Ein aus Richtung Steinmark kommender 21jähriger Polo Fahrer wollte nach links Richtung Marktheidenfeld abbiegen. Er übersah dabei den auf der Staatsstraße von rechts herannahenden Golf Fahrer. Letzterer leitete eine Vollbremsung ein, geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen die Außenschutzplanke. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt; das Fahrzeug des Unfallverursachers blieb unbeschädigt. Der total beschädigte Pkw hingegen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Sachdienliche Hinweise zu den ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0.