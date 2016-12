Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte und 13.000 Euro Schaden

Auto gerammt - hoher Sachschaden

Zu einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Mittwoch, gegen 07:40 Uhr, auf der Krezung Dertinger Straße/Gebsattelstraße. Die 30-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta fuhr auf die Kreuzung zu und übersah die von rechts herankommende, vorfahrtsberechtigte 41-jährige Fahrerin eines Ford Galaxy und stieß mit dieser zusammen. Bei Autofahrerinnen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus Wertheim gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Schaden: rund 13.000 Euro.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. 10.000 € Sachschaden verursachte ein Autofahrer am Mittwoch, gegen 15:20 Uhr, bei einem Unfall im Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2312. Der 39-jährige Fahrer eines VW Passats wollte von Altfeld kommend nach links in Richtung Esselbach einbiegen. Als er an die Einmündung heranfuhr und bremste, rutschte er dabei - nach eigenen Angaben - vom Pedal ab und fuhr unbeabsichtigt in die Einmündung ein. Dabei rammte er etwa mittig einen Opel Corsa, der von Glasofen nach Marktheidenfeld unterwegs war. Verletzt wurde niemand.

Vergessenes IPAD gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein in einem Drogeriemarkt in der Georg-Mayr-Straße vergessenes IPAD im Wert von 500 € hat vermutlich ein Unbekannter mitgenommen. Eine Frau hatte am Mittwoch, gegen 14:17 Uhr, Bilder von ihrem Apple IPAD in dem Drogeriemarkt ausgedruckt. Beim Bezahlen an der Kasse musste sie das IPAD ablegen und hatte dann offensichtlich vergessen, es wieder einzustecken. Erst geraume Zeit später daheim, bemerkte sie das Fehlen des Geräts, welches anschließend nicht mehr aufzufinden war.

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld