Zwei Leichtverletzte nach Unfall bei Triefenstein

Polizei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld Mittwoch, 21.12.2016 - 14:30 Uhr

Zwei leicht verletzte Autofahrer und Sachschaden in Höhe von rund 74.000 € sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, gegen 09:50 Uhr in Triefenstein-Lengfurt, Kreis Main-Spessart, ereignete.