Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten mehrere drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Die Konsequenz - Blutentnahme auf der Dienststelle, sowie die Einleitung eines Verfahrens. Zudem musste der Proband seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Einbruch in Pferdestall - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Pferdestall im OT Halsbach am Ende der Dorfstraße eine Motorsäge. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 09:30. Der Besitzerin des Stalls war aufgefallen, dass in dem unverschlossenen Pferdestall alle Sicherungen ausgeschaltet waren und die Motorsäge aus einem Materialschuppen entwendet worden war. Zudem gibt es Hinweise, dass der Täter sich auch in den Pferdeboxen selbst aufgehalten haben könnte. Der Hintergrund ist unklar, die Pferde wurden augenscheinlich nicht verletzt. Die PI Lohr bittet um Hinweise zu Personen, die in dem Tatzeitraum im dortigen Bereich gesehen wurden.

vd/Polizei Lohr