Mehrere Autos in Partenstein beschädigt

Der junge Mann fiel Zeugen auf, als er an einem in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellten Skoda den linken Außenspiegel durch einen Fußtritt beschädigte. Einem unmittelbar daraufhin auf der Straße fahrenden Pkw schlug der Mann unvermittelt gegen die linke Fahrzeugseite. An einem weiteren parkenden Wagen drückte er auf dem Fahrzeuglack seine Zigarette aus und schlug gegen die Karosserie, was er an zwei weiteren Pkw ebenfalls wiederholte.

Die wenig später eintreffende Streife nahm den Mann in Gewahrsam. Er war merklich alkoholisiert, woraufhin er aus dem polizeilichen Gewahrsam erst am Samstagmorgen wieder entlassen werden konnte. Die bei dem Vorfall eingetretene Sachschadenshöhe ist der Polizei derzeit noch nicht abschließend bekannt, da in der Nacht nicht alle Fahrzeughalter vor Ort waren. Geschädigte können sich mit der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter Tel.09352-8741-0 in Verbindung setzen.

dc/Meldung der Polizei Lohr