Beim Beatbend in Lohr-Wombach: Faustschlag ins Gesicht

Der junge Mann stand während eines Beatabends zusammen mit einer Bekannten vor dem Eingangsbereich des Gebäudes, als er unvermittelt von einem ebenfalls 27 jährigen Besucher einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Mitarbeiter eines anwesenden Sicherheitsdienstes hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf. Zur genauen Klärung der Umstände sind weitere Ermittlungen erforderlich. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Geschädigte bei dem Vorfall nicht ernsthaft verletzt.

Wer fuhr mit der Honda?

Partenstein, Lkrs. Main-Spessart

In der Nacht zum Ostersonntag benutzte ein bislang Unbekannter ein im Auweg parkend abgestelltes Kraftrad. Dieses stand neben dem Anwesen des Halters, welcher allerdings offenbar nach der letzten Fahrt den Schlüssel im Zündschloss stecken ließ. Diesen Umstand machte sich der Unbekannte zum Nutzen und fuhr mit der Geländemaschine durch Partenstein. Im Schafheckenweg verunfallte er dann und kam auf einer Rasenfläche zum Liegen. Anwohner bemerkten am Ostersonntag das auf dem Boden liegende Kraftrad. Die Rasenfläche und eine Leitplanke waren beschädigt. Die Polizei sicherte am Unfallort Spuren, um später die Identität des Fahrers feststellen zu können. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können. Wem ist die ältere Geländemaschine Samstagnacht oder am frühen Sonntagmorgen aufgefallen?

Polizei Lohr/mkl