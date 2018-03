Zulassungskennzeichen abgerissen und gestohlen

Als der Fahrer zurückkehrte, musste er feststellen, dass das hintere amtliche Kennzeichenschild abgerissen und entwendet worden war.

Der Schaden wird auf etwa 50 € geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 093528741-0.

Autoaußenspiegel abgebrochen

Wiesthal, Lkr. Main-Spessart. Am Karfreitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, beschädigte ein bislang noch unbekannter junger Mann einen, in der Bahnhofstr. 25, geparkten roten VW-Caddy. Der Täter brach den rechten Außenspiegel ab, so dass er nur noch an den Kabeln baumelte. Der Schaden wird auf etwa 1000 € geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 093528741-0.

dc/Meldungen der Polizei Lohr