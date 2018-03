Nicht fahrtauglich: Polizei zieht 89-Jährigen aus dem Verkehr

Das Paar aus Mittelsinn bemerkte den Mann am Steuer eines weißen BMW, der den Kreisel Eußenheimer Straße/Bodelschwinghstraße blockierte. Es stellte sein Auto ab und sprach den Mann an. Der Mann und de Frau waren der Meinung, dass der 89-Jährige altersbedingt nicht mehr in der Lage war, seinen BMW sicher durch den Straßenverkehr zu lenken - diverse Beulen am Auto untermauerten diese Sorge und sie informierten die Polizei.

Diese bestätigte den Verdacht, denn der Senior zeigte eine deutlich verminderte Reaktionsfähigkeit und konnte die Fußpedale nicht durchtreten. Er dürfte nicht weiterfahren. Die Führerscheinstelle muss jetzt die Fahreignung des Seniors prüfen.

Die Polizei weist in ihrem Bericht daraufhin, dass sie und die Führerscheinbehörde für Fragen von Betroffenen und Angehörigen zu diesem Thema als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Nina Lenhardt