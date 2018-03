Mann aus Lohr von Auto angefahren - Schwer verletzt

Sie kam aus Richtung Sporthalle und fuhr mit ihrem Pkw Daimler in Richtung Friedhof, als sie im Kurvenbereich einen Fußgänger übersah, der ordnungsgemäß die Straße überquerte. Der Fußgänger, ein 40jähriger Mann aus Lohr wurde am Bein verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort muss er wohl operiert werden. Am Auto der Dame entstand kein Sachschaden. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Motorradunfall - unverletzt

Lohr a. Main. Lkr. Main-Spessart. Gleich zu Beginn der Saison musste ein junger Motorradfahrer einen Unfall beklagen. Der 20jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg war am Sonntagmittag, gegen 15:30 Uhr auf der B 26 mit seinem Motorrad von Lohr kommend in Richtung Rechtenbach unterwegs. Im Bereich der Notrufsäule kam er im Rahmen einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Ursache dürfte hier wohl die fehlende Fahrpraxis sein. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 2500.- Euro.

Polizei Lohr/kick