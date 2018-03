Zwei Unfälle bei schneebedeckter Fahrbahn

Um 02.00 Uhr geriet eine Fahranfängerin bei Neustadt mit ihrem Wagen ins Schleudern und kam mit ihrem Citroen von der Staatstraße ab. Das Fahrzeug rutschte in den Graben und blieb dort stehen.

Gegen 04.00 Uhr war es dann ein junger Mann, der die Kontrolle über seinen Fiat verlor. Er kam in Fahrtrichtung Erlach von der Kreisstraße ab, geriet dann zunächst in den linken Straßengraben und schleuderte von dort nach rechts gegen die Leitplanke.

Beide Fahrzeugführer kamen mit dem Schrecken davon. Gegen beide wurde allerdings ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf annähernd 5000 Euro.

Sachbeschädigung durch Brandlegung

Lohr a.Main, Lkrs. Main-Spessart

Am Samstag wurde durch einen bislang Unbekannten vermutlich kurz nach 23.00 Uhr eine Mülltonne in der Eichenstraße in Brand gesteckt. Eine Frau bemerkte das Feuer und setzte den Notruf ab. Die Feuerwehr löschte die Tonne ab. Nach Feststellungen der Streife handelte es sich um eine Altpapiertonne eine Anwohners. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein hölzerner Zaun eines weiteren Anwohners in Mitleidenschaft gezogen.

Bereits Ende Februar hatte in der gleichen Straße nachts einen Mülltonne in Brand gestanden, sodass Feuerwehr und Polizei ausrücken mussten. Die Ermittler prüfen hier nun einen Zusammenhang. Der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf über 600 Euro.

Mit dem Roller ohne Versicherung unterwegs

Neustadt, Lkrs. Main-Spessart

Der Halter eines Kleinkraftradrollers war am Samstagvormittag mit seinem Fahrzeug in der Spessartstraße unterwegs. Hierbei hatte er wohl nicht mit der Aufmerksamkeit einer Polizeistreife gerechnet. Deren Besatzung fiel auf, dass an dem Motorroller noch das alte ungültige Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann wurde angehalten und er durfte die Fahrt nicht fortsetzen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Polizei Lohr