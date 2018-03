Lohr: Einbruch ins Landratsamt  Polizei sucht Zeugen

Am frühen Freitagmorgen stellte eine Mitarbeiterin des Landratsamtes Main-Spessart in der Außenstelle in Lohr am Main fest, dass ein bislang Unbekannter in die Räumlichkeiten der Behörde eingedrungen war. Der Einbrecher hatte auf seiner Suche nach Beute unter anderem einen Aktenschrank gewaltsam geöffnet. Aus einem Schreibtisch konnte der Täter einen kleineren Bargeldbetrag entwenden und anschließend unerkannt entkommen.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main übernahm die ersten Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 09352/87410 entgegengenommen. Polizei Unterfranken